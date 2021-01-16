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Около 25 тысяч человек остались без света в Чечне
Фото: Никита Нестеров

Около 25 тысяч человек остались без света в Чечне

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Чечне остались без света порядка 24,5 тысячи человек из-за сбоя в работе трансформатора. Об этом сообщает Минэнерго России.

Инцидент произошел в субботу, 16 января, в 18:07 по московскому времени. На подстанции 110 киловатт Гудермес в Чечне отключился трансформатор. Из-за технических неполадок прекратил свою работу выключатель 6 киловатт трансформатора Т-2.

Из-за сбоя без света остались 24 500 человек, потребляющих 5,5 мегаватта, уточнили в ведомстве.

В настоящее время на подстанции ведутся работы по предотвращению аварийной ситуации, сообщает РИА Новости.

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отключение электричестваЧечняМинэнерго
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