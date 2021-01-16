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Более 25 процентов коек свободны для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Фото: Софья Сандурская, АГН «Москва»

Более 25 процентов коек свободны для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге

Анастасия Волоснова

Общество

Количество свободных коек для больных коронавирусом в больницах Санкт-Петербурга возросло до 25,3 процента. Об этом сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса.

Всего в городских больницах свободны 3160 из 12 488 коек, что составляет 25,3 процента, уточнили в сообщении.

По данным совета, поле новогодних праздников в медучреждения стало поступать больше обращений по поводу заболевания COVID-19. Однако также увеличилось количество выздоровевших пациентов и снизилось число госпитализированных больных.

— В ближайшие два дня заканчивается средний инкубационный период заболевания после длительных выходных. Контакты между жителями стали чаще и теснее внутри трудовых коллективов, в транспорте, в общественных местах. Поэтому возможен рост числа заболевших и направлений в стационары, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В материалах совета добавили, что коронавирус продолжает циркулировать в Санкт-Петербурге, а количество активных больных остается стабильно высоким.

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