Испытания баллистических ракет провели в Иране

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Иранский Корпус стражей Исламской революции провел испытания баллистических ракет. Об этом в субботу, 16 января, сообщили западные СМИ.

По информации изданий, в стрельбах использовались ракеты «разных классов». Они поразили мишени в Индийском океане на расстоянии 1,8 тысячи километров.

Командующий Иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Хосейн Салами заявил, что одной из приоритетных задач военных является способность поражать вражеские корабли. В том числе его интересует возможность нанесения удара по авианосцам, уточняет Интерфакс.

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