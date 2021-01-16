Почти 33 тысячи жителей Дагестана остались без света из-за непогоды

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Сильный ветер стал причиной нарушений энергоснабжения в трех районах Республики Дагестан.

Как уточняет ПАО «Россети Северный Кавказ», без света остались около 32,7 тысячи жителей Шамильского, Тляратинского и Цунтинского районов Дагестана.

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» работают в режиме повышенной готовности, в республике мобилизованы 173 бригады, 678 специалистов, 294 единицы спецтехники.

Работы будут продолжены до полного восстановления энергоснабжения, несмотря на сильный ветер и темное время суток, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Россети Северный Кавказ».

Ранее в начале января сильный ветер и неблагоприятные погодные условия привели к массовым отключениям электроэнергии в Дагестане. В результате 35 тысяч человек в 18 населенных пунктах оказались без света. В тот же день энергоснабжение было восстановлено.

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