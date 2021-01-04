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Более 18 тысяч человек остались без электричества в Ставропольском крае
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 18 тысяч человек остались без электричества в Ставропольском крае

Кирилл Николаев

Происшествия

Более 18 тысяч человек остались без электричества в Ставропольском крае из-за аварии на электроподстанции. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в пресс-службе МЧС России по Ставропольскому краю.

В настоящее время без электричества остаются 18 545 человек, из них 6078 детей. Электроснабжение планируют восстановить до конца дня, сообщает Интерфакс.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя в регионе, в результате которого без электроэнергии осталось более 20 тысяч человек.

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электричествоСтавропольский крайавария
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