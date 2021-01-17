«Мамочка, помню, люблю»: Галкин опубликовал архивное видео со своей мамой

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Телеведущий и шоумен Максим Галкин опубликовал видеозапись, на которой запечатлена его мама Наталья Григорьевна.

Как написал Галкин в своем Instagram, 16 января наступившего года его маме исполнилось бы 80 лет. Однако в 2004 году Натальи Григорьевны не стало.

Поддержку Галкину в комментариях выразили его подписчики, в их числе — звезды шоу-бизнеса: Алла Пугачева, Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Валерий Сюткин, Жасмин, Наталья Королева.

Ранее Максим Галкин рассказал о несбывшейся мечте своего детства.

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