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«Похоронный звон»: журналист предрек распад Великобритании
Фото: flickr.com / Rob Mitchell

«Похоронный звон»: журналист предрек распад Великобритании

Виктория Родимкина

В мире

Журналист из Великобритании Гевин Эслер рассказал о серьезном кризисе в стране, который, по его мнению, может привести к распаду королевства. Об этом он написал в своей книге «Как заканчивается Британия — английский национализм и возрождение четырех наций». Монографию, которая еще не была издана, цитирует издание Daily Mail.

Сам журналист родом из Шотландии, но уже долгое время проживает в Лондоне. По его словам, множество шотландцев испытывают отвращение от событий в Вестминстере с 2016 года, в особенности от Brexit и от того, в чем они видят некомпетентность Бориса Джонсона и его правительства.

Гевин Эслер напомнил слова первого министра Шотландии Николы Стерджен о том, что если шотландцы и хотят покинуть какой-либо союз, то это Соединенное Королевство.

— Я пришел к убеждению, что Британия, возможно, действительно подходит к своему концу. Я слышу не тревожные звонки. Это похоронный звон, — заявил Эспер.

Автор монографии заявил, что правительство Великобритании во главе с Борисом Джонсоном не смогло сплотить нацию во время пандемии, несмотря на то что бедствия на протяжении многих веков объединяли британцев.

В Соединенном Королевстве, по словам журналиста, существует децентрализация в вопросе борьбы с коронавирусом. Так, в различных регионах разнятся не только система здравоохранения, но и способы информирования граждан о пандемии.

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