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Офис Бориса Джонсона объявил дату и место следующего саммита G7
Фото: gov.uk

Офис Бориса Джонсона объявил дату и место следующего саммита G7

Татьяна Плотникова

Политика

Очередной саммит лидеров стран — членов «Большой семерки» (G7) будет проведен в Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл в период с 11 по 13 июня. Об этом рассказали в администрации премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В повестку саммита внесут наиболее актуальные темы, от борьбы с коронавирусом и изменением климата до обеспечения доступа всего населения планеты к благам открытой торговли, технологическим достижениям и научным открытиям, говорится в сообщении.

Помимо членов G7 (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США) на саммит приглашены представители стран-гостей: Австралия, Индия и Южная Корея.

Как подчеркнули в офисе Джонсона, лидеры данных десяти стран представят свыше 60 процентов населения демократических государств мира, сообщает РИА Новости.

Напомним, в конце 2020 года Конгресс США принял законопроект, запрещающий участие России во встречах «Большой семерки» и восстановление формата «Большой восьмерки» при участии РФ. Данный формат существовал с 1998 года, однако в 2014 году он сократился до «семерки» из-за присоединения Крыма к России.

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама настоял на исключении России из формата «Большой восьмерки», поскольку на внешнеполитической арене Москва полностью переиграла Вашингтон.

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