Более 45 тысяч посланий приняла московская почта Деда Мороза

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Почта Деда Мороза в столице приняла более 45 тысяч посланий. В этот раз отправить письмо зимнему волшебнику можно было на сайте усадьбы, через новогодние ящики в парках столицы, а также по обычной почте.

Акция «Почта Деда Мороза» проходила в столице с 18 ноября по 15 января. Она была организована Мосгорпарком совместно с Московской усадьбой Деда Мороза.

В парках Москвы были установлены свыше 40 новогодних почтовых ящиков. Послания принимались на территории Перовского парка, парков «Северное Тушино», «Фили» и других.

В пресс-службе Мосгорпарка отметили, что у многих семей есть традиция: посылать Деду Морозу письма с пожеланиями и мечтами.

— В этом году зимний волшебник получил более 45 тысяч писем, — говорится в сообщении.

Дед Мороз ответит на все письма с указанным обратным адресом до конца зимы.

В прошлом году в рамках акции Дед Мороз получил около пяти тысяч бумажных писем, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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