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Более тысячи писем «в будущее» отправили москвичи через центры госуслуг
Фото: Пресс-служба центров «Мои документы»

Более тысячи писем «в будущее» отправили москвичи через центры госуслуг

Марьяна Шевцова

Город

Более 1200 москвичей и гостей столицы приняли участие в праздничной акции «Новогоднее письмо в будущее». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе центров госуслуг «Мои документы».

С 28 по 30 декабря 2020 года центры госуслуг и Главархив Москвы провели для москвичей праздничную акцию «Новогоднее письмо в будущее».

— Посетителям офисов предлагалось на специальном бланке рассказать о своих семейных традициях празднования Нового года и оставить теплые пожелания себе или своим близким, — рассказали в пресс-службе.

Теперь собранные послания переданы в Главархив на вечное хранение.

— Участники акции смогут ознакомиться с ними, запросив их в читальном зале Главархива по адресу улица Профсоюзная, 80, или по электронной почте cgam@archive.mos.ru. Кроме того, письма доступны на сайте центров госуслуг в специальном разделе, — уточнили в «Моих документах».

Из перечисленных семейных традиций наиболее популярными стали празднование Нового года за одним столом с родными и близкими, украшение праздничной елки и подготовка подарков. Оказалось, что кто-то и вовсе 31 декабря ничего не готовит, занимается любимыми вещами и просто отдыхает. В пресс-службе центров госуслуг добавили, что некоторые традиции, перечисленные в письмах будущего, оказались очень необычными.

Более тысячи писем «в будущее» отправили москвичи через центры госуслугФото: Пресс-служба центров «Мои документы»

— У нас появляются новые питомцы в Новый год. В год Змеи — змея, в год Крысы — хомяк, еще попугай, кошка, а в 2021-м сбылась мечта сына — мы берем щенка! — поделились в «Моих документах» цитатой одного из писем.

Кроме того, в письмах горожан часто встречаются пожелания счастья, здоровья, любви и мира. Есть среди них и очень трогательные послания своим детям и внукам, родителям, бабушкам и дедушкам.

Вот некоторые из них: «Чтобы наша семья оставалась такой же крепкой и дружной»; «Здоровья моей семье, пусть все члены моей семьи будут счастливы. И мира нашей родине России»; «Мое самое главное желание, чтобы мои родные и близкие люди были живы и здоровы»; «Чтобы ощущение счастья было каждый день и в каждом человеке»; «Ярких впечатлений, приятных встреч, искренних улыбок! Пусть все плохое уйдет вместе со старым годом!»; «Чтобы семейные традиции передавались внучке Елизавете».

— Были и разные письма от детей, например, своей кошке: «Чтобы моя кошка стала сидеть на руках и не царапалась!» или «Чтобы у всех бездомных животных появились свои хозяева, чтобы Дед Мороз подарил мне костюм Гарри Поттера», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, какие подарки передавали гостям обсервационных центров.

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