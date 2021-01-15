Новогодние посылки: какие подарки передавали гостям обсервационных центров

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Выбор и вручение новогодних подарков — одна из самых приятных предпраздничных традиций. Этот Новый год некоторые горожане — люди с легким течением коронавирусной инфекции, не имеющие возможности самоизолироваться дома, — встретили в обсервационных пространствах столицы. Тем не менее новогодние подарки получили все гости обсервационных центров.

Всего за 10 дней сотрудники обсервационных пространств вручили гостям более ста посылок, переданных родственниками и друзьями. Кроме того, каждый отмечающий новогодние праздники на карантине в обсервационных центрах дополнительно получил «сладкий набор» от учреждения.

— Радостно видеть, что воспитанники наших социальных учреждений чувствуют важность поддерживать друг друга с малых лет и в любые времена. Дети столичных центров содействия семейному воспитанию в новогодние праздники сами испекли пироги для персонала центров, а сотрудники обсервационных пространств в новогоднюю ночь, смеясь и распевая праздничные мелодии, дарили гостям вкусные подарки. Настроение праздника случилось, — рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

Говоря про подарки жителям столичных обсерваторов, стоит отметить, что чаще всего гостям передавали любимые сладости: шоколад, конфеты и вафли — то, что поднимает настроение при любых обстоятельствах. А в «бокалах» в новогоднюю ночь у гостей обсервационных пространств были фруктовые соки, морс, чай.

— Обычно все закупаются мандаринами и продуктами для оливье перед Новым годом, а я не могу жить без сладкого. Мне было очень приятно получить посылку от друзей с любимыми десертами, — делится Екатерина, гостья обсервационного пространства на Абрамцевской улице.

Маленьким гостям обсервационного центра в Царицыне сотрудники, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, в СИЗ вручали сладкие наборы и проводили творческие мастер-классы. Многие ребята получили от родственников подарки прямо в обсервационное пространство.

— Егор всегда с особым нетерпением ждет Нового года. Когда накануне праздников мы оказались здесь, настроение, конечно, было упадническое. Но сотрудники центра окружили нас такой заботой, а друзья и родственники передали столько сладких угощений, подарков и даже воздушных шариков, что праздник мы отметили в наилучшем расположении духа, — рассказывает Галина, гостья обсервационного центра в Царицыне.

Многие гости, получив презенты, решили поделиться угощениями не только с другими гостями, но и с сотрудниками.

— Одна наша подопечная приехала в центр очень испуганной и грустной. Все свои смены я старалась уделить ей больше внимания, развеселить и успокоить. А в новогоднюю ночь она вручила мне открытку, сделанную своими руками, и набор шоколадных конфет, сказав, что благодаря моим словам в первый день она поверила в то, что все будет хорошо. Как же это приятно! Нет, не только получать подарки, а дарить людям тепло, доброту и поддержку, — поделилась Елена, сотрудница обсервационного центра на Абрамцевской улице.

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