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Раскрыты планы на самолеты «открытого неба» после выхода России из ДОН
Фото: function.mil.ru

Раскрыты планы на самолеты «открытого неба» после выхода России из ДОН

Виктория Родимкина

Внешняя политика

После выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) два отечественных самолета Ту-214ОН могут быть использованы в разведке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника из военно-дипломатической сферы в воскресенье, 17 января.

По данным агентства, после окончательного прекращения участия России в договоре оба самолета будут переквалифицированы для других задач.

— Речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов, — заявил источник.

По его словам, самолеты могут использовать также и для объективного контроля результатов испытаний вооружений и оценки эффективностей учений.

Второй собеседник агентства отметил, что для использования самолетов в качестве разведывательных на их борту нужно установить современнейшее радиоэлектронное и радиотехническое оборудование. Источник заявил, что предварительное решение уже было принято. Он отметил, что «разбрасываться такими самолетами» никто не станет.

Оба источника сошлись во мнении о том, что самолеты Ту-214ОН останутся в резерве до завершения процедуры выхода РФ из ДОН.

Ранее стало известно, что Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Это решение было принято из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования соглашения.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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