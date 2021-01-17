Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение восстановили в Лефортовском тоннеле после ДТП
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Движение восстановили в Лефортовском тоннеле после ДТП

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Лефортовский тоннельКарта всех событий

В столице движение транспорта восстановили в Лефортовском тоннеле после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в воскресенье, 17 января.

— Проезжая часть освобождена, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Лефортовском тоннеле столкнулись два автомобиля. В результате этого были перекрыты два ряда. Позднее сообщалось, что движение в тоннеле полностью перекрыто. Затем было восстановлено движение по левой полосе.

Читайте также: ДТП с участием двух автомобилей произошло на внешней стороне МКАД

Лефортовский тоннельдвижение восстановленоДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте