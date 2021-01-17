Движение восстановили в Лефортовском тоннеле после ДТП
Россия, Москва, Лефортовский тоннельКарта всех событий
В столице движение транспорта восстановили в Лефортовском тоннеле после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в воскресенье, 17 января.
— Проезжая часть освобождена, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Лефортовском тоннеле столкнулись два автомобиля. В результате этого были перекрыты два ряда. Позднее сообщалось, что движение в тоннеле полностью перекрыто. Затем было восстановлено движение по левой полосе.
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