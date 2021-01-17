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Москвичам рассказали, как выгодно купить парковочное место у дома
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали, как выгодно купить парковочное место у дома

Виктория Родимкина

Город

Москвичам рассказали, как выкупить у города машино-место и сэкономить при этом существенную сумму. С 1 января 2017 года жители столицы могут зарегистрировать собственное машино-место. При этом оно должно располагаться в подземном домовом паркинге или отдельно стоящем многоуровневом гаражном комплексе.

Для совершения сделки организована понятная процедура электронных торгов. Немаловажно, что стоимость парковочного места в этом случае может быть в разы дешевле рыночной.

— Приобрести машино-место на городских торгах можно через аукцион, публичное предложение и продажу без объявления цены. Также отдельные места выставляют на продажу по преимущественному праву, когда претендовать на них в первую очередь могут жители конкретного дома, — сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В прошлом году с помощью торгов было продано 25 парковочных мест, через публичное предложение — 91 машино-место. Кроме того, через продажу без объявления цены были реализованы 337 лотов.

Жители столицы могут также взять машино-место в аренду. Такие предложения появляются от городских или муниципальных организаций.

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