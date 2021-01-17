Украшенный новогодними гирляндами транспорт в Москве будет курсировать до весны

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В Москве до 1 марта продолжат курсировать электробусы и трамваи, украшенные сверкающими новогодними огоньками. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в воскресенье, 17 января.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов отметил, что город планирует продлить москвичами праздничное настроение.

— Поэтому до весны по Москве будут ездить 20 электробусов и 40 трамваев, украшенных огоньками. Мы снимем новогодние украшения внутри салона, но гирлянды снаружи продолжат освещать город, — сказал Максим Ликсутов.

В дептрансе напомнили, что передвигаться по году в транспорте можно только в масках и перчатках.

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