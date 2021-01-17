Больше 40 рейсов в аэропортах Москвы были задержаны или отменены

Фото: Кирилл Зыков / Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

В воскресенье, 17 января, в московских аэропортах отменили или задержали более 40 рейсов. Об этом указывается в сервисе «Яндекс.Расписания».

По имеющейся информации, во Внукове задержаны девять рейсов, а четыре отменили. В Домодедове 16 рейсов задержали, отменили один, а в Шереметьеве оказались задержаны 10 рейсов, а отменены четыре.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Ранее сообщалось, что в столичном регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности до утра понедельника, 18 января.

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