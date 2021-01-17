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Сергей Собянин: Утвержден проект реконструкции развязки МКАД-Алтуфьевское шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Сергей Собянин: Утвержден проект реконструкции развязки МКАД-Алтуфьевское шоссе

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссеКарта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об реконструкции клеверных развязок на МКАД. Об этом он сообщил в воскресенье, 17 января.

— В частности, утвердили проект реконструкции развязки МКАД-Алтуфьевское шоссе. Она будет с разнонаправленными съездами, чтобы потоки не пересекались. Также построим съезд на внешнюю сторону МКАД, сделаем реконструкцию старых съездов и моста через кольцевую дорогу, — написал мэр столицы в своем Twitter-аккаунте.

Также он рассказал, что за прошедшие 10 лет были построены 18 новых развязок на МКАД. Развязку на пересечении с Волоколамским шоссе открыли в декабре 2020 года. На данный момент строится еще четыре развязки.

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