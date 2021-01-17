Еще 44 поезда «Москва-2020» запустят в столичном метро в текущем году

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В 2021 году на линии московского метро выйдут 44 новых поезда «Москва-2020». Об этом в воскресенье, 17 января, сообщил Департамент транспорта столицы.

— Плавно переносимся в современность. В этом году на линии выйдут 44 новых поезда «Москва-2020». Это самые современные и технологичные составы московской подземки, — говорится в Telegram-канале Дептранса.

Отмечается, что поезда нового поколения будут оснащены системами обеззараживания воздуха и контроля температуры, экранами с интерактивной схемой для планирования маршрута, LCD-мониторами на потолке и USB-зарядками в вагонах. Межвагонный проход станет на 57 процентов шире, а также на 15 процентов понизится издаваемый поездом шум.

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