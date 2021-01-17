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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Антошкина
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Антошкина

Никита Абрамов

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Государственной думы Николая Антошкина.

— После тяжелой болезни ушел из жизни генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Николай Антошкин. Всю жизнь Николай Тимофеевич посвятил служению стране и людям, участвовал в развитии ветеранского движения и патриотическом воспитании молодежи, — написал мэр столицы на своей странице во «ВКонтакте».

Собянин отметил, что операция по закрытию с воздуха аварийного реактора Чернобыльской АЭС, которую провел Антошкин, запомнится «как одна из самых героических страниц» за время ликвидации аварии на станции.

Ранее сообщалось о смерти 79-летнего Николая Антошкина в столичной больнице. Место и время похорон определят в понедельник, 18 января.

СПРАВКА «ВМ»

Николай Антошкин родился в 1942 году. Он командовал авиационной группой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. При этом он сам участвовал в полетах над местом аварии. Помимо этого, Николай Антошкин обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, среди которых был «Буран».

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