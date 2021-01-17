Понедельник может стать самым холодным днем в Москве за четыре года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В понедельник, 18 января, ожидается самая низкая температура в Москве за последние четыре года, а к выходным наступит оттепель. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Завтра мы опускаемся на самое дно — самые холодные сутки за последние четыре года. И дальше со вторника холод начнет постепенно отступать, медленно-медленно. Во вторник нас в ночь на Крещение начнет затягивать облаками, обойдется без осадков, минус 19 — минус 21 градус в Москве, минус 18 — минус 23 градуса по области. А днем уже местами начнет срывать небольшой снег, минус 13 — минус 15 в Москве и минус 12 — минус 17 в Подмосковье, — цитирует Тишковца РИА Новости.

По словам сотрудника центра погоды, в Москве ночью в среду пройдет небольшой снег, а температура будет держаться в пределах минус 16 — минус 18. Днем ожидается потепление до минус 11 градусов. В четверг ночью ожидается минус 16 — минус 18 градусов ночью, а потепление днем уже будет более существенное — до минус восьми.

В пятницу ожидается снег, а температура ночью опустится до минус 7, с повышением днем до нуля. В выходные ночью ожидается температура около нуля, а днем придут слабооттепельные значения.

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