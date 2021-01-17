Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Талия вышла из чата»: Ивлеева поделилась с подписчиками архивным фото
Фото: instagram.com/_agentgirl_

«Талия вышла из чата»: Ивлеева поделилась с подписчиками архивным фото

Никита Абрамов

Звезды

Телеведущая Анастасия Ивлеева решила поделиться с подписчиками архивными фотографиями, на которые она наткнулась во время того, как решила почистить архив.

— Пока я тут, значит, приболела, решила почистить фотопленку и наткнулась на архивные фотки. На первой фотке я праздную свой 21! (талия вышла из чата), — подписала пост Ивлеева в своем Instagam-аккаунте.

Также Анастасия уточнила, что эти фотографии были сделаны в тот момент, когда она только переехала в Москву.

Также в посте есть снимки с первого места работы Ивлеевой в столице.

Читайте также: «Один в один»: Настя Ивлеева повторила образ Жанны Фриске

архивные фотоНастя Ивлеева
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте