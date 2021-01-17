«Талия вышла из чата»: Ивлеева поделилась с подписчиками архивным фото

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Телеведущая Анастасия Ивлеева решила поделиться с подписчиками архивными фотографиями, на которые она наткнулась во время того, как решила почистить архив.

— Пока я тут, значит, приболела, решила почистить фотопленку и наткнулась на архивные фотки. На первой фотке я праздную свой 21! (талия вышла из чата), — подписала пост Ивлеева в своем Instagam-аккаунте.

Также Анастасия уточнила, что эти фотографии были сделаны в тот момент, когда она только переехала в Москву.

Также в посте есть снимки с первого места работы Ивлеевой в столице.

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