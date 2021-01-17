СМИ: Вечный огонь погас на Марсовом поле в Санкт-Петербурге

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В центре Марсова поля в Санкт-Петербурге погас Вечный огонь. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщило издание Фонтанка.ру.

О погасшем в центре мемориала «Борцам революции» Вечном огне сообщили очевидцы. Пресс-служба «ПетербургГаза» подтвердила информацию об инциденте.

— Заявка поступила. Бригада компании выехала на место, горение восстановят, — прокомментировали в пресс-службе.

Также в компании уточнили, что оборудование исправно.

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