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СМИ: Вечный огонь погас на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
Фото: pixabay.com

СМИ: Вечный огонь погас на Марсовом поле в Санкт-Петербурге

Никита Абрамов

Происшествия

В центре Марсова поля в Санкт-Петербурге погас Вечный огонь. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщило издание Фонтанка.ру.

О погасшем в центре мемориала «Борцам революции» Вечном огне сообщили очевидцы. Пресс-служба «ПетербургГаза» подтвердила информацию об инциденте.

— Заявка поступила. Бригада компании выехала на место, горение восстановят, — прокомментировали в пресс-службе.

Также в компании уточнили, что оборудование исправно.

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