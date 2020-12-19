Подростки снегом потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Полиция обнаружила двух 13-летних девочек, которые снегом потушили Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что в полицию поступило сообщение о том, что в парке Красного Села перестал гореть Вечный огонь, в районе появился запах газа.

Стало известно, что две 13-летние девочки кидали снежки в пламя. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции, о чем незамедлительно были проинформированы их родители. Правоохранители провели с детьми профилактическую беседу.

Горение Вечного огня было оперативно восстановлено.

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