Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подростки снегом потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Подростки снегом потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Юлия Ямпольская

Происшествия

Полиция обнаружила двух 13-летних девочек, которые снегом потушили Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что в полицию поступило сообщение о том, что в парке Красного Села перестал гореть Вечный огонь, в районе появился запах газа.

Стало известно, что две 13-летние девочки кидали снежки в пламя. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции, о чем незамедлительно были проинформированы их родители. Правоохранители провели с детьми профилактическую беседу.

Горение Вечного огня было оперативно восстановлено.

Читайте также: Шестнадцатилетний подросток в Петербурге зарезал свою бабушку

Санкт-ПетербургВечный огоньполиция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Все мнения
О проекте