Астролог рассказала о судьбе рожденных в начале 2021 года

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Астролог Василиса Володина на своей странице в соцсети рассказала о судьбе детей, которые появились на свет или еще только родятся в 2021 году. Она причислила к «поколению реформаторов» всех рожденных в январе, феврале и марте и отметила, что этих младенцев ждет очень необычная судьба.

Так, каждый из этих новорожденных через несколько десятков лет будет активно бороться с устаревшими традициями и устоями. Эти люди станут первопроходцами в тех областях, которыми заинтересуются, и достигнут громких побед. Каждый из них наделен уникальными особенностями.

Январские малыши будут обладать «купеческой предприимчивостью». Они легко и быстро смогут излагать мысли, но на создание стратегии по достижению цели могут потратить много времени. Также это очень романтичные натуры. Для этих детей очень важен родительский пример.

— Февральские окажутся более задумчивыми и погруженными в собственные мысли. Гораздо интереснее мнения окружающих для них будут внутренние диалоги о добре и зле, об их собственной роли в развитии мира, — написала астролог в Instagram.

Она добавила, что этих детей не нужно перегружать лишней информацией, они должны сами принимать решения. Родным следует научить их не бояться выражать мнение в любых обстоятельствах.

Дети, которые появятся на свет в марте, будут фантазерами, авантюристами-экспериментаторами. Эти малыши не смогут жить по старым канонам и всегда будут стремиться к свободе. Они вырастут творческими людьми, которые стремятся к легкости и новым впечатлениям.

Володина отметила, что эти предсказания могут варьироваться в зависимости от обстоятельств и персональных характеристик новорожденных.

Ранее она рассказала, какая тема станет ключевой для всех знаков зодиака в наступившем году.

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