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Астролог рассказала о судьбе рожденных в начале 2021 года
Фото: pexels.com / Rene Asmussen

Астролог рассказала о судьбе рожденных в начале 2021 года

Юлия Курганова

Общество

Астролог Василиса Володина на своей странице в соцсети рассказала о судьбе детей, которые появились на свет или еще только родятся в 2021 году. Она причислила к «поколению реформаторов» всех рожденных в январе, феврале и марте и отметила, что этих младенцев ждет очень необычная судьба.

Так, каждый из этих новорожденных через несколько десятков лет будет активно бороться с устаревшими традициями и устоями. Эти люди станут первопроходцами в тех областях, которыми заинтересуются, и достигнут громких побед. Каждый из них наделен уникальными особенностями.

Январские малыши будут обладать «купеческой предприимчивостью». Они легко и быстро смогут излагать мысли, но на создание стратегии по достижению цели могут потратить много времени. Также это очень романтичные натуры. Для этих детей очень важен родительский пример.

Февральские окажутся более задумчивыми и погруженными в собственные мысли. Гораздо интереснее мнения окружающих для них будут внутренние диалоги о добре и зле, об их собственной роли в развитии мира, — написала астролог в Instagram.

Она добавила, что этих детей не нужно перегружать лишней информацией, они должны сами принимать решения. Родным следует научить их не бояться выражать мнение в любых обстоятельствах.

Дети, которые появятся на свет в марте, будут фантазерами, авантюристами-экспериментаторами. Эти малыши не смогут жить по старым канонам и всегда будут стремиться к свободе. Они вырастут творческими людьми, которые стремятся к легкости и новым впечатлениям.

Володина отметила, что эти предсказания могут варьироваться в зависимости от обстоятельств и персональных характеристик новорожденных.

Ранее она рассказала, какая тема станет ключевой для всех знаков зодиака в наступившем году.

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