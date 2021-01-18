Посетителей столичных ТЦ штрафуют за неправильное ношение маски

Главный инспектор ОАТИ Антон Камнев составляет протокол на нарушителя — посетителя торгового центра Алексея Жамалова / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Сотрудники Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) продолжают проверки торговых центров. Также не прекращаются рейды на транспорте.

Одна из проверок соблюдения режима безопасности прошла в торговом центре «Савеловский». Инспекторы отмечают, что посетители и продавцы за последние месяцы стали ответственнее относиться и к собственному здоровью, и к безопасности окружающих. Нарушения хоть и есть, но их теперь гораздо меньше. Медицинские маски носят практически все, а вот о перчатках часто забывают. Это в первую очередь относится к посетителям торговых комплексов.

— И еще часто маска опускается на подбородок. Это тоже нарушение. Получается, что средства защиты как будто и нет, а есть только его видимость, — отметили в ОАТИ.

Для таких нарушителей самым лучшим напоминанием о необходимости носить средства индивидуальной защиты окажется штраф. За беспечность наказывают рублем — по протоколу заплатить придется четыре тысячи рублей.

Обследовали инспекторы и другой торговый центр — « Город на Рязанке». Эту организацию могут оштрафовать за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Как рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Евгений Анпилов, торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты и дезинфекции рук посетителями комплекса. Также нарушались требования социального дистанцирования.

— В соответствии с указом мэра Москвы юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация центра будет приглашена в инспекцию для составления протокола, — сказал Анпилов. Он отметил, что штраф за соответствующие нарушения может варьироваться от 300 тысяч до миллиона рублей. Самый большой штраф придется заплатить, если будет доказан причиненный вред здоровью людей.

Штраф в размере пяти тысяч рублей платят и нарушители режима на транспорте. Отсутствие масок и перчаток — веский повод для составления протокола.

— Если у пассажира в транспорте или на входе в метро отсутствуют средства индивидуальной защиты, контролеры информируют о необходимости надеть маску и перчатки, — говорит руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Данщиков, начальник главконтроля города Москвы:

— Ответственность за нарушение масочно-перчаточного режима, а также за несоблюдение социальной дистанции лежит как на гражданах, так и на юридических лицах, на территории которых совершено подобное нарушение. При выявлении фактов несоблюдения указанных требований к административной ответственности будут привлечены как физические лица, совершившие правонарушение, так и юридические лица, на чьей территории оно было совершено.

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