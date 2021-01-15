Власти не исключили возможность новой волны COVID-19 в Москве, но сейчас ситуация стабильна

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Власти Москвы не исключают возможность новой волны коронавирусной инфекции в городе. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Исключить еще одну волну мы не можем с учетом прошедших новогодних праздников и того, как развивается ситуация в Европе, — цитирует Анастасию Ракову ТАСС.

По ее словам, в настоящее время ситуация с коронавирусом в столице является стабильной.

Ранее Ракова сообщила, что прививать граждан зарубежными вакцинами в Москве могут начать только после регистрации препаратов.

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