Власти не исключили возможность новой волны COVID-19 в Москве, но сейчас ситуация стабильна
Власти Москвы не исключают возможность новой волны коронавирусной инфекции в городе. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Исключить еще одну волну мы не можем с учетом прошедших новогодних праздников и того, как развивается ситуация в Европе, — цитирует Анастасию Ракову ТАСС.
По ее словам, в настоящее время ситуация с коронавирусом в столице является стабильной.
Ранее Ракова сообщила, что прививать граждан зарубежными вакцинами в Москве могут начать только после регистрации препаратов.
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