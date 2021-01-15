Прививка зарубежными вакцинами в Москве начнется только после их регистрации

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Прививка граждан зарубежными вакцинами в Москве может начаться только после регистрации препаратов. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также заместитель мэра Москвы отметила, что другие российские вакцины будут доставлены в прививочные пункты сразу же после того, как появятся в столице.

— Когда в России будут зарегистрированы иностранные вакцины (либо мы их купим, либо они будут нам представлены бесплатно), они будут сразу же предоставлены в вакцинационные пункты, — цитирует Анастасию Ракову РИА Новости.

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