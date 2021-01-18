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Столичные предприниматели получают необходимую помощь
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столичные предприниматели получают необходимую помощь

Наталья Тростьянская

Город

Помощь от города в период пандемии уже получили больше 51 тысячи столичных компаний. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в соцсетях.

Город продолжает поддерживать предпринимателей, пострадавших во время пандемии. В прошлом году представители столичного бизнеса получили отсрочки по налогам и сборам, арендные каникулы, субсидии, льготы по кредитованию, а также различные гранты, в том числе на борьбу с коронавирусом.

— На поддержку предпринимателей во время пандемии Москва выделила уже 88,5 миллиарда рублей, — сообщил Сергей Собянин.

Так, льготы на аренду помогли пережить трудности многим социальным, спортивным и развлекательным учреждениям. Некоторые предприятия благодаря городским кредитам весной и летом, когда был спад производства, сохранили рабочие места. Меры поддержки, по словам мэра, постоянно расширяются. Подробная информация на сайте helpmoscoweconomy.ru.

Также Сергей Собянин продолжает в соцсетях рассказывать о медиках, которые борются с коронавирусом. Среди них — врач-терапевт Александр Жуков. Заведует одним из отделений больницы в Коммунарке, при этом сам работает в ≪красной≫ зоне.

— Александр, спасибо вам и вашим коллегам за работу и чуткое отношение к тем, кто так нуждается в помощи! — написал Собянин.

Поблагодарил мэр и социальных работников, которые в новогодние праздники окружили заботой и вниманием пожилых жителей столицы. Онсоби доставляли им продукты, лекарства, делали приятные сюрпризы и выполняли различные просьбы.

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