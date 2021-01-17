Выпуск российской вакцины «Спутник V» в Белоруссии планируют начать в I квартале 2021 года

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Белоруссии планируют начать выпуск российской вакцины «Спутник V» в первом квартале 2021 года. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

— Думаю, что в первом квартале мы должны уже выпустить под белорусским брендом вакцину «Спутник V» совместно с нашим российским партнером на мощностях белорусского фармпредприятия. Это «Белмедпрепараты», — заявил министр в эфире телеканала СТВ.

Также Пиневич отметил, что по подписанному контракту в Белоруссию должно поступить 170 тысяч доз вакцины «Спутник V». По его словам, до Нового года поступила партия в 20 тысяч доз для прививки медицинских работников. Вакцинация учителей начнется после поступления следующей партии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Стало известно, когда в гражданский оборот поступит еще одна российская вакцина от COVID-19