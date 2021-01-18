«Очень красивая»: Татьяна Навка предстала в Сети в откровенном платье

Татьяна Навка опубликовала фото в соблазнительном платье / Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка на своей странице в соцсети Instagram разместила фото в откровенном наряде. На снимке она запечатлелась в полупрозрачном сетчатом платье фисташкового оттенка. Плечи спортсменки оголены. Образ Навка дополнила объемными серьгами и туфлями-лодочками оттенка фуксии.

Знаменитость в посте порассуждала на тему семейных ценностей.

— Все же хорошо, что в нашей стране семейные ценности — это семейные ценности, мужчина — это мужчина, а женщина имеет право называться женщиной! — заключила фигуристка, перед этим рассказав историю, которая показывает положение вещей за границей.

Многие поклонники поддержали мнение Навки. Также они оценили снимок кумира и написали, что она хорошо выглядит.

«Спасибо за пост! Очень наглядно! А вы — красавица!»; «Отличное фото! Красота!»; «Очень красивая»; «Как эффектно», — оставили комментарии фолловеры

Напомним, что Навкаявляется мамой двух девочек. Старшей Александре, которая родилась в браке с фигуристом Александром Жулиным, уже 20 лет. А младшая Надежда появилась на свет в союзе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Девочке шесть лет, она уже несколько лет занимается фигурным катанием, ходит на танцы и балет.

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