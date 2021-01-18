Льготы на аренду земли на 10 лет получили 19 промкомплексов и технопарков столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Льготную ставку аренды земли в 2020 году получили 19 промкомплексов и технопарков. Это позволило предприятиям сэкономить на аренде сэкономить 183 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, 19 организаций получили льготы по договорам аренды на 10 лет. Так, по особым условиям снимут 24 участка общей площадью в 33,6 гектара.

— Пять арендаторов получили эту поддержку впервые, а 14 арендаторов остальных 19 участков подтвердили статус промышленных комплексов и технопарков и оформили дополнительные соглашения об установлении пониженной арендной платы, — пояснил заммэра.

Льготную ставку на аренду столичной земли можно получить с 2016 года. За это время организации арендовали территорию на 77,6 гектара. Ранее дополнительные соглашения заключались сроком на год, из-за чего предприятиям приходилось ежегодно подтверждать свой статус. Однако в 2019 году было принято решение о возможности продлевать льготные ставки по упрощенной системе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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