Добровинский со слезами поделился историей о гибели отца в ДТП до его рождения

Александр Добровинский рассказал о трагедии в своей семье / Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Звездный адвокат Александр Добровинский рассказал, что никогда не видел своего отца, так как тот погиб в аварии еще до его рождения. Абрам Александрович был участником Великой Отечественной войны, а потом работал в одном из советских министерств. Но почти сразу после свадьбы мужчина погиб в автокатастрофе.

— Мама осталась вдовой, беременной мною на втором месяце. Абсолютно все знакомые тогда уговаривали ее избавиться от ребенка. Только бабушка и дедушка сказали, что ребенок от такого человека, как мой отец, должен родиться. Мне очень часто он снится, я с ним разговариваю и всю жизнь строю по его словам, — сказал адвокат со слезами на глазах.

Он рассказал в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1», что почти сразу у него появился приемный отец. Это был лучший друг отца Андрей Богданович Айвазьянц. Мужчина усыновил Добровинского, хотя у него была своя семья, он всю жизнь помогал вдове близкого товарища и его наследнику.

Адвокат сообщил, что Айвазьянцу уже 101 год, но он до сих пор является для него опорой и поддержкой. Добровинский очень благодарен ему за заботу и теплоту.

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