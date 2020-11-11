Стала известна причина лишения Добровинского статуса адвоката

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Александра Добровинского лишили на два года статуса адвоката за высказывания о том, как Михаилу Ефремову «уйти от наказания», и о виновности актера после обращения к нему для защиты. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в Адвокатской палате Москвы.

В решении совета Адвокатской палаты Москвы указано, что Добровинский нарушил пункт 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката («Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре»). При этом совет не нашел нарушения адвокатской тайны и прекратил дисциплинарное производство в этой части. Также было прекращено дисциплинарное производство в части эпатажности и привлечения к себе внимания с помощью публичной активности по делу актера, сообщает ТАСС.

Напомним, что Добровинский представлял интересы потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Ефремова.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошлаавария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актера поместили в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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