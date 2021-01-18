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Первый электронный земельный аукцион прошел в столице
Фото: Мария Гусева, «Вечерняя Москва»

Первый электронный земельный аукцион прошел в столице

Ксения Монахова

Город

Земельные торги впервые прошли в электронном формате в столице. Об этом в понедельник, 18 января, рассказали в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

— Аукционы по аренде городских земельных участков под коммерческие цели ранее проходили только очно. С 30 декабря 2020 года земельные аукционы стали доступны онлайн. Перевод данной категории земельных торгов в электронный вид позволит упростить процедуру, позволит существенно расширить географию участников, — отметил заммэра.

В рамках первых электронных торгов было реализовано право по аренде земельного участка площадью 0,73 гектара на западе Москвы по адресу: Мичуринский проспект, владение 13/1. Территория предназначена для строительства гаражей или спортивных объектов. Участок был сдан в аренду за 5,5 миллиона рублей в год, на который претендовало семь участников.

С победителем торгов заключен договор пости на 7,5 лет. За этот период арендатору нужно построить и ввести объект в эксплуатацию, передает Интерфакс.

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