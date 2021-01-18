Анастасия Ракова: Прививку от COVID-19 уже сделали 190 тысяч москвичей
Прививку от коронавирусной инфекции уже сделали 190 тысяч жителей столицы. Об этом в понедельник, 18 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— По поручению президента РФ в Москве мы начинаем массовую вакцинацию и будем использовать силы выездных прививочных бригад, — рассказала заммэра.
По ее словам, на прививку от коронавируса записались более 100 тысяч горожан.
Анастасия Ракова отметила, что с 18 января подобные бригады сотрудников городских поликлиник начали работать в ГУМе. Также они будут функционировать и в других местах Москвы. Если такой формат будет пользоваться спросом, то число выездных прививочных бригад будут увеличивать, передает РИА Новости.
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