Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Анастасия Ракова: Прививку от COVID-19 уже сделали 190 тысяч москвичей
Фото: Пресс-служба заместителя мэра Москвы А. Раковой

Анастасия Ракова: Прививку от COVID-19 уже сделали 190 тысяч москвичей

Кирилл Николаев

Город

Прививку от коронавирусной инфекции уже сделали 190 тысяч жителей столицы. Об этом в понедельник, 18 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— По поручению президента РФ в Москве мы начинаем массовую вакцинацию и будем использовать силы выездных прививочных бригад, — рассказала заммэра.

По ее словам, на прививку от коронавируса записались более 100 тысяч горожан.

Анастасия Ракова отметила, что с 18 января подобные бригады сотрудников городских поликлиник начали работать в ГУМе. Также они будут функционировать и в других местах Москвы. Если такой формат будет пользоваться спросом, то число выездных прививочных бригад будут увеличивать, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Москва включила самозанятых граждан и ИП в списки на бесплатную вакцинацию

вакцинацияАнастасия РаковаМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как тебе Житомир, Илон Маск?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Все мнения
О проекте