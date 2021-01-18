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Финляндия введет дополнительные ограничения на въезд в страну
Фото: Pixabay / Tapio Haaja

Финляндия введет дополнительные ограничения на въезд в страну

Виктория Родимкина

В мире

Финляндия не планирует открываться для туристов в ближайшее время. Власти страны хотят ввести еще больше ограничений на въезд. Об этом сообщила представитель МВД Финляндии Эриикка Костинен в понедельник, 18 января.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Индией, Вьетнамом и Катаром.

— Финляндия определенно не откроется для туризма в ближайшем будущем. Напротив, в эту пятницу (22 января — прим. «ВМ») наше правительство планирует принять решение о новых ограничениях на въезд в Финляндию, — сказала Эриикка Костинен.

По ее словам, пересекать границу с Финляндией будет разрешено только с целью деловых поездок и для перевозки грузов, передает РИА Новости.

Пока ограничения на перемещение через границу Финляндии введены до 9 февраля.

Читайте также: РФ возобновляет авиасообщение с четырьмя странами. Какие перспективы ждут российских туристов

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