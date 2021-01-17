РФ возобновляет авиасообщение с четырьмя странами. Какие перспективы ждут российских туристов

Фото: pexels.com/VisionPic.net

Россия собирается возобновлять авиасообщение с Финляндией, Индией, Катаром и Вьетнамом. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19. «Вечерняя Москва» узнала об условиях посещения указанных государств россиянами после возобновления полетов.

Индия

Как рассказала туристический агент Екатерина Миронова, из указанного списка последней страной, которая станет доступна для россиян, является Индия. Собеседница «ВМ» выразила опасение, что даже после 27 января официальный Дели запретит для туристов въезд в страну.

— На сегодняшний день все визы, которые имеются у россиян, аннулированы. Новые по понятным причинам не выдаются. Право посещать это государство предоставлено лишь представителям внешнеполитических ведомств и международных организаций, — подчеркнула она.

Также в страну допускаются граждане Индии, их члены семьи. Для индусов, которые являются иностранцами, но имеют карту OCI, посещение исторической родины тоже под запретом. По словам специалиста, после открытия границ все желающие посетить Индию обязаны будут соблюдать жесткие меры безопасности:

— Мы пока ориентируемся на пример других стран, куда наши граждане отправляются на отдых, и сообщения МИД Индии в России. И первое, что понадобится туристам при путешествии, это, конечно же, справка международного образца об отсутствии COVID-19 на английском языке с отрицательным ПЦР-тестом. Однако ее наличие ничего не гарантирует. Есть большая вероятность, что по прилете в страну вас попросят пройти повторный тест за свой счет, — предупредила Миронова.

Если же турист после 15 февраля 2020 года посещал такие страны, как Германия, Франция, Италия, Испания, Китай, Иран и Южная Корея, помимо сдачи тестов он будет вынужден отправиться в обсервацию сроком на 14 дней.

Дополнительные проверки будут ожидать в аэропортах страны студентов, которые учатся в России или странах Европы. Пассажиры с отрицательными анализами будут допущены к полету в Индию, но будут помещены на карантин по прибытии в Индию на период 14 дней.

Пересечение сухопутных границ будет возможно через определенные контрольные пункты с надежными средствами досмотра.

При размещении в гостиничных комплексах от россиян также потребуют справки об отсутствии коронавирусной инфекции. На территории мест размещения будут закрыты места общего пользования: массажные кабинеты, крытые фитнес-центры, сауны, крытые спортзалы и бассейны. Ношение масок в общественных местах является обязательным требованием властей Индии. Нарушителям будет грозить серьезный штраф. Что касается отелей, каждое учреждение оставляет за собой право требовать или нет от туристов ношение защитных средств в местах общего пользования.

Вьетнам

Несмотря на то что Вьетнам все еще закрыт для массового туризма, влететь в страну все же можно, но это удовольствие по карману не всем. Посещать государство могут лишь те россияне, у кого имеется рабочая виза, а также те, кто имеет статус инвестора, дипломата и бизнесмена. Билеты по этому направлению могут приобрести и обладатели въездной визы.

— Попасть на борт могут те, кто имеет на руках свежий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус международного образца. При въезде в страну придется сдать повторные тесты и отправиться на карантин сроком на 14 дней.

На сегодняшний день, как отметила собеседница «ВМ», пока заморожены все брони в отели вьетнамских курортов. Представители отрасли ожидают «оживления» среди населения после возобновления авиасообщения между Россией и Вьетнамом.

— Периодически граждане интересуются этим направлением, но все же больше запросов на февраль и на весну. Пока многие стремятся в Турцию и в открытые европейские курорты.

Собеседница «ВМ» отметила, что Вьетнам в первую очередь будет открывать границы с теми государствами, где ситуация с коронавирусом более благоприятная.

— В перспективе власти страны планируют впускать лишь тех туристов, у которых имеется паспорт о наличии укола от коронавируса и справка о его отсутствии в организме, — подчеркнула эксперт.

Катар

Аналогичная ситуация с Катаром, несмотря на то что виза для посещения этой страны для россиян не нужна. Но если вы собираетесь наслаждаться красотой Персидского залива больше одного месяца, тогда без визы не обойтись.

— Но все равно в настоящее время границы закрыты для российских туристов. Въехать в страну могут лишь граждане государств, граничащих с Катаром.Допускается посещение страны дипломатами, владельцами вида на жительство и туристов, для которых Доха является транзитным пунктом в другие страны.

Остальные условия посещения страны, по словам собеседницы «ВМ», пока уточняются.

Финляндия

Продолжают действовать ограничения на въезд в Финляндию из России. Отменят их, как планируется, с 27 января.

— В связи с тем, что количество новых случаев заражения инфекцией в других странах превышает темпы роста заболеваемости в самой Финляндии, россиянам въезд пока ограничен.

В отдельных случаях попасть на территорию зарубежного соседа из РФ в настоящее время, как отметила собеседница «ВМ», могут члены семьи гражданина Финляндии. Въезд также разрешен при возникновении неотложных семейных обстоятельств: серьезной болезни родственника, рождения ребенка или собственной свадьбы.

После открытия границ посещение соседнего государства будет возможно исключительно при наличии справки об отсутствии у туриста коронавирусной инфекции и прохождения в аэропорту Хельсинки дополнительного экспресс-теста.

Миронова уточнила, что посетить страну в качестве транзитного хаба могут те россияне, кто отправляется в другие страны Европы.

Ранее сообщалось, что с 27 января из Москвы два раза в неделю будут осуществляться рейсы в Дели и Ханой, три раза в неделю — до Дохи. А добраться в Хельсинки россияне смогут как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга. Из обеих столиц планируется совершать по два рейса в неделю. Более того, увеличится количество регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россияне назвали самые безопасные виды транспорта для дальних поездок