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Кардиологический учебный центр открылся в московской больнице имени Виноградова
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Кардиологический учебный центр открылся в московской больнице имени Виноградова

Кирилл Николаев

Город
Москва, улица Вавилова,61Карта всех событий

В Городской клинической больнице имени Виноградова открылся кардиологический учебный центр с рабочей станцией. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что рабочая станция позволит проводить анализ двумерных и многомерных эхокардиографических данных. Это поможет исследовать и находить решения сложных проблем с сердцем. Врачи медицинского учреждения пройдут курс повышения квалификации для работы на новом оборудовании.

По словам главного врача больницы имени Виноградова Ольги Шараповой, станция может построить подробную 3D-модель сердца. Врачи детально проанализируют ее и своевременно займутся решением проблемы.

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