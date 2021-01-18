Кардиологический учебный центр открылся в московской больнице имени Виноградова

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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В Городской клинической больнице имени Виноградова открылся кардиологический учебный центр с рабочей станцией. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что рабочая станция позволит проводить анализ двумерных и многомерных эхокардиографических данных. Это поможет исследовать и находить решения сложных проблем с сердцем. Врачи медицинского учреждения пройдут курс повышения квалификации для работы на новом оборудовании.

По словам главного врача больницы имени Виноградова Ольги Шараповой, станция может построить подробную 3D-модель сердца. Врачи детально проанализируют ее и своевременно займутся решением проблемы.

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