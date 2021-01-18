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Мама Тимати оценила схожесть во внешности ее внука и сына
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Мама Тимати оценила схожесть во внешности ее внука и сына

Кирилл Николаев

Звезды

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова выложила трогательное видео в Instagram. Она показала, как проводит время со своим внуком Ратмиром.

— Какие же сладкие малыши в этом возрасте! — написала Юнусова в комментарии к посту.

Пользователи начали спорить о том, на кого Ратмир больше похож — на Тимати или на Анастасию Решетову. Одна из подписчиц назвала ребенка «маленьким Тимуром».

— Вообще нет, — отреагировала на комментарий Юнусова.

Часть пользователей пришла к выводу, что внуки Юнусовой похожи на своих матерей. При этом у детей есть черты от отца.

Напомним, что в 2020 году Тимати расстался с Анастасией Решетовой. Об этом стало известно в начале сентября. Пара объявила о том, что на это решение не повлияли никакие третьи лица. Бывшие возлюбленные остались в нормальных отношениях — у них есть общий сын Ратмир, в воспитании которого Тимати активно участвует. Ранее в 2014 году у рэпера родилась дочь Алиса. Матерью ребенка является модель Алена Шишкова.

Читайте также: «Мы не вместе»: Решетова развеяла слухи о воссоединении с Тимати

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