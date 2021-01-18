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«Он классный»: Джастин Тимберлейк объявил о рождении второго сына
Фото: instagram.com/justintimberlake

«Он классный»: Джастин Тимберлейк объявил о рождении второго сына

Кирилл Николаев

Звезды

Американский певец Джастин Тимберлейк во второй раз стал отцом. Об этом он объявил на «Шоу Эллен Дедженерес».

— Его зовут Финеас, он классный и такой милый, и теперь у нас никто не спит, — заявил 39-летний артист.

Певец добавил, что он вместе с супругой Джессикой Бил очень счастлив. Старший пятилетний сын Сайлас рад появлению на свет младшего брата.

Тимберлейк и Бил поженились в 2012 году после пяти лет отношений и официального расставания. По слухам СМИ, Финеас родился еще в июле 2020 года, однако родители не комментировали эту информацию.

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