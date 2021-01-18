«Он классный»: Джастин Тимберлейк объявил о рождении второго сына
Американский певец Джастин Тимберлейк во второй раз стал отцом. Об этом он объявил на «Шоу Эллен Дедженерес».
— Его зовут Финеас, он классный и такой милый, и теперь у нас никто не спит, — заявил 39-летний артист.
Певец добавил, что он вместе с супругой Джессикой Бил очень счастлив. Старший пятилетний сын Сайлас рад появлению на свет младшего брата.
Тимберлейк и Бил поженились в 2012 году после пяти лет отношений и официального расставания. По слухам СМИ, Финеас родился еще в июле 2020 года, однако родители не комментировали эту информацию.
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