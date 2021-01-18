Американские ученые нашли возможную альтернативу антибиотикам

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Американские ученые выяснили, что таурин, который содержится в желчных кислотах, помогает справиться с вторгшимися в организм бактериями. Это открытие может внести вклад в поиске альтернативы антибиотикам.

Желчные кислоты, содержащие таурин, синтезируют и хранят печень и желчный пузырь. Они защищают организм от инфекций, в том числе и вызванных бактерией Klebsiella pneumoniae (Kpn), которая вызывает пневмонию, сепсис, менингит и другие инфекции.

Благодаря таурину организм переваривает жиры и масла. Он также содержится в желчных кислотах в кишечнике, а его побочным продуктом является сероводород.

По мнению ученых, достаточное количество сероводорода предотвращает колонизацию бактерий, тогда как низкий уровень таурина не мешает патогенным организмам колонизировать кишечник.

— Ученые заметили, что микробиота, которая ранее перенесла инфекцию и передалась стерильным мышам, помогла предотвратить заражение Kpn, — говорится в сообщении NIH.

Причем даже легкой инфекции достаточно, чтобы подготовить микробиоту к защите от последующей инфекции, уточнили исследователи.

Во время опыта мыши получали таурин в качестве добавки к питьевой воде. И их микробиота оказывалась подготовленной к предотвращению инфекции. Тогда как при потреблении средства от диареи субсалицилата висмута, которое подавляет выработку сероводорода, защита от инфекций у мышей ослаблялась.

Klebsiella pneumoniae часто является возбудителем пневмонии, сепсиса, менингита и др. Часто является причиной внутрибольничных инфекций, встречаются и устойчивые к антибиотикам штаммы.

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