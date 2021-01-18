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Ученые сообщили, как определить коронавирус по глазам
Фото: pexels.com / Johannes Plenio

Ученые сообщили, как определить коронавирус по глазам

Кирилл Николаев

Здоровье

Ряд симптомов, связанных с органами зрения, может сигнализировать о заболевании коронавирусной инфекцией. Соответствующий вывод сделали британские ученые.

Специалисты провели эксперимент. Они определили наиболее частые глазные признаки заболевания. По мнению ученых, на наличие коронавируса может указать появление воспаления и зуда в глазах.

Согласно результатам исследования, воспаление органов зрения чаще всего встречается у пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако ученые подчеркнули, что сильное покраснение может свидетельствовать о вирусном конъюнктивите, так как при коронавирусе оно встречается реже, сообщает ФАН.

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