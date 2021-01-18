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Гинеколог Минздрава посоветовала планирующим беременность привиться от COVID-19
Фото: depositphotos.com

Гинеколог Минздрава посоветовала планирующим беременность привиться от COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Планирующим беременность женщинам следует пройти вакцинацию от коронавируса — это поможет предотвратить осложнения в случае инфицирования. Об этом заявила главный специалист Минздрава РФ по акушерству и гинекологии, академик РАН Лейла Адамян в понедельник, 18 января.

— Надо с помощью вакцинации готовиться к беременности, чтобы предотвратить осложнения, которые могут привести и к смертельному исходу, — сказала Лейла Адамян в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

Она отметила, что органы репродуктивной системы и репродуктивная функция находится под угрозой воздействия COVID-19, и предотвращение осложнений является одной из первостепенных задач.

Врач добавила, что молодые люди, которые планируют беременность или лечатся от бесплодия, должны пройти вакцинацию.

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