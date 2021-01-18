Инфекционист оценил влияние морозной погоды на коронавирус

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Морозы в пределах минус 20 градусов не окажут губительного действия на коронавирусную инфекцию, но могут сказаться на специфике эпидемического процесса, так как люди чаще проводят время в закрытых помещениях. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в понедельник, 18 января.

— Ситуация двоякая. На сам вирус это практически никак не оказывает влияние, потому что температура до минус 20 губительно на вирус не влияет, — цитирует врача РИА Новости.

Специалист уточнил, что люди из-за морозной погоды могут чаще собираться в закрытых помещениях, из-за чего между ними может осуществляться более долгий контакт и на более близком расстоянии. Однако из-за морозов также становится больше изолированности внутри семей. Люди меньше выходят из дома и реже общаются.

При этом Сергей Вознесенский добавил, что «шансов на победу» больше у первой тенденции, так как множество людей уже вышли на работу и в школу.

Врач подчеркнул важность соблюдения дистанции и использования средств индивидуальной защиты.

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