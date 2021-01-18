Более 97 миллионов тестов на коронавирус провели в России

Фото: permkrai.ru / Сайт губернатора и правительства Пермского края

В России за все время пандемии провели свыше 97 миллионов тестирований на выявление коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 18 января.

За минувшие сутки на территории РФ сделали 373 тысячи тестов. Под наблюдением медиков остаются 617 328 человек с подозрением на COVID-19.

Ранее сообщалось, что Башкирия собирается вводить антиковидные паспорта для граждан с антителами. Получить их смогут переболевшие коронавирусом или привившиеся от него.

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