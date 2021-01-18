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Академия Глазунова в Москве получит новый учебно-выставочный корпус
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Академия Глазунова в Москве получит новый учебно-выставочный корпус

Юлия Ямпольская

Город

Учебно-выставочный корпус Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова воссоздадут с ориентиром на проект 1910 года. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, специалисты построят совершенно новое здание, сохранив фасадную стилистику.

Первоначальное здание в составе комплекса Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова построили в начале 20 века по чертежам архитектора Николая Курдюкова. Остекленную крышу выставочного зала проектировал Владимир Шухов.

Площадь нового учебно-выставочного корпуса составляет около пяти тысяч квадратных метров. Здание будет иметь три этажа и два подземных. Там расположат кафе, фойе с гардеробом, универсальный зал, выше – выставочный зал, а на самом верху – мастерские.

— Отдельного внимания заслуживает выставочный зал, пространство которого будет освещаться в дневное время за счет светового фонаря. Его и кровельные фонари по периметру третьего этажа воссоздадут по чертежам Шухова. Планируется, что здесь будут выставляться в основном дипломные работы студентов, но и для проведения небольших выставок зал отлично подходит, — уточнил Кузнецов.

Он добавил, что для маломобильного населения создадут все условия для комфортного передвижения в здании. Кроме того, вся информация будет дублироваться азбукой Брайля, а у входных дверей установят звуковые маячки.

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