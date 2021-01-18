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ВОЗ заявила об угрозе мирового «морального провала» из-за коронавируса
Фото: twitter.com/UNGeneva

ВОЗ заявила об угрозе мирового «морального провала» из-за коронавируса

Кирилл Николаев

В мире

Из-за возможного неравномерного распределения вакцин между богатыми и бедными странами в мире возможна угроза «катастрофического морального провала». Об этом в понедельник, 18 января, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, свыше 39 миллионов доз вакцины было распространено по крайней мере в 49 странах с более высоким доходом. В государство с самым низким уровнем дохода попало только 25 доз. Гебрейесус выразил надежду, что в итоге вакцин хватит на всех.

Глава ВОЗ отметил, что странам нужно начать работать «как большая семья». В настоящее время необходимо уделить внимание тем, кто наиболее подвержен риску тяжелых заболеваний и смерти вне зависимости от места проживания, сообщает РИА Новости.

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