Многопрофильный спортивный клуб открылся на северо-востоке столицы

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Многопрофильный спортивный клуб, который был возведен на средства внебюджетных источников, начал работу в столичном районе Южное Медведково. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, клуб будет находиться в новом четырехэтажном здании. Уточняется, что его общая площадь составляет 2,5 тысячи квадратных метров. В большом зале установили современные спортивные тренажеры, передает агентство городских новостей «Москва».

Также в клубе будет функционировать зона групповых программ, зона единоборств, залы йоги, аквазона с бассейном и SPA-салоном. В центре посетителям предлагают большой выбор спортивных программ, в частности, тренировки по самообороне для женщин, занятия кикбоксингом и боксом, греко-римской борьбой, а также танцевальные тренировки и групповые гонки на велотренажерах.

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