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Столичный суд арестовал обвиняемого в поджоге своего отдела следователя Митасова
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Столичный суд арестовал обвиняемого в поджоге своего отдела следователя Митасова

Юлия Ямпольская

Происшествия

Басманный районный суд Москвы арестовал экс-следователя Максима Митасова, который обвиняется по делу о поджоге следственного отдела в ТиНАО. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что в отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 января 2021 года.

В декабре 2020 года Максиму Митасову назначили домашний арест. Позже в Мосгорсуде отменили данное постановление и отправили материалы в Басманный суд на новое рассмотрение.

Напомним, в мае 2017 года неизвестные устроили пожар в здании следственного отдела СК РФ по Троицкому и Новомосковскому округам. В результате ЧП кабинеты второго этажа, где хранились уголовные дела, получили серьезные повреждения.

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