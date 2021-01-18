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Астрологи назвали четыре зодиакальные пары, которые расстанутся в 2021 году
Фото: pexels.com

Астрологи назвали четыре зодиакальные пары, которые расстанутся в 2021 году

Анастасия Волоснова

Общество

Наступивший год считается в астрологии Эрой Водолея — периодом, который должен принести в судьбы людей ощутимые перемены. Астрологи рассказали о зодиакальных парах, которые могут расстаться в 2021 году.

Болезненное, но необходимое расставание может произойти между Раками и Близнецами. Представители эти знаков кардинально отличаются друг от друга характерами, поэтому даже начатые отношения могут продлиться недолго.

Раки видят в отношениях построение семейной жизнь, им нужен уют и тепло. Двойственность Близнецов, которые еще не «нагулялись», не дает им сидеть на месте. Жесткая позиция партнеров может ранить Раков, чья чувствительность только сильнее будет раздражать Близнецов.

Отношения многих Весов и Скорпионов можно назвать токсичными, так как первым постоянно приходится терпеть ревнивые выходки вторых. Уравновешенность и спокойствие Весов могут закончиться из-за излишней эмоциональности и страсти Скорпионов. Примирение возможно лишь при взаимных компромиссах, на которые представители знаков вряд ли решатся пойти, считают астрологи.

Из-за накопившейся усталости разрыв в 2021 году может ожидать Стрельцов и Тельцов. Прагматичным Тельцам сложно терпеть «свободолюбие» Стрельцов, не желающих остепениться. Представители знака не в состоянии пойти против своей натуры, поэтому подобной паре, возможно, придется расстаться.

Постоянное соперничество может разрушить пару Львов и Козерогов. Представители знаков стремятся доказать друг другу, кто в отношениях является лучше, забывая, что желание доминировать приводит лишь к ссорам и обидам. Однако расставание пойдет Львам и Козерогам на пользу, так как они смогут реализовать свои амбиции с более подходящими партнерами, приводит мнение астрологов 5-tv.ru.

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